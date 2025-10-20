Lapidario informe arbitral detalla invasión de barristas de Everton a la cancha del estadio Sausalito

Un contundente informe fue el que escribió el árbitro Manuel Vergara luego de los lamentables incidentes ocurridos en el estadio Sausalito de Viña del Mar, los cuales derivaron en la suspensión del partido entre Everton y Universidad Católica, elenco que estaba en ventaja por 3-0.

Es que cuando se disputaba el último minuto de tiempo añadido, aprovechando la interrupción del pleito por un choque entre Fernando Zampedri e Ignacio González, un grupo de hinchas del cuadro "ruletero" irrumpió en el terreno de juego, cometiendo una serie de incivilidades que detalló el juez.

De acuerdo con el colegiado, los sujetos "saltaron la reja perimetral e ingresaron al terreno de juego, invadiéndolo y enfrentándose a golpes de puño con la seguridad privada, destruyendo estáticos de publicidad. Las personas en cuestión continuaron desplazándose hacia el campo de juego, donde se encontraban los jugadores y cuerpo técnico del club Everton a quienes encararon de manera exaltada".

"Tras algunos minutos de confrontación y agresión entre los hinchas y guardias de seguridad, ingresó Fuerzas especiales de Carabineros para disuadir a los hinchas del terreno de juego", complementó el réferi en su escrito.

Vergara finalizó señalando que decidió dar por terminado el compromiso "debido a que no era posible garantizar las condiciones de seguridad para que el encuentro deportivo pudiera terminarse en los segundos que quedaba por reanudar, disponiéndose que ambos equipos y cuerpo arbitral se retiraran hacia

la zona segura en camarines".

En lo netamente deportivo, la victoria le permitió al conjunto precordillerano saltar al segundo puesto de la tabla con 45 puntos, dejando a la escuadra viñamarina en el 12° lugar con 22 unidades, solo dos por arriba de la zona de descenso.

