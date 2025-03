La verdadera razón por la que Larriera aún no ha sido presentado como DT de Everton

El uruguayo Mauricio Larriera ya está al mando del primer equipo de Everton de Viña del Mar, luego que este martes dirigiera su primera práctica con el plantel.

El nuevo director técnico de los Oro y Cielo ya había conocido las instalaciones del club e incluso presenció un entrenamiento de sus pupilos.

Cabe hacer presente que esto ocurre a pesar que el ex entrenador de O'Higgins de Rancagua no ha sido presentado de manera oficial por la institución.

Según consigna La Estrella de Valparaíso, aún no se ha presentado debido a que el ex DT ruletero, el brasileño Gustavo Leal, aún no envía su finiquito firmado.

Esto ha imposibilitado que el estratega uruguayo de 54 años sea inscrito oficialmente como nuevo director técnico del conjunto de la Ciudad Jardín.

De todas maneras, los rumores apuntan a que este jueves 20 de marzo sería presentado oficialmente en dependencias del club, en Reñaca Alto.

PURANOTICIA