La UC venció a Everton en el Sausalito y trepó a la cima del grupo B de la Copa Chile

En un dinámico partido con un tiempo para cada uno, Universidad Católica se valió de la diferencia obtenida en el primer tiempo para superar por 3-1 a Everton en el estadio Sausalito, cosechando su segundo triunfo consecutivo en el grupo B de la Copa Chile.

Los viñamarinos, que este miércoles cumplen 117 años de historia, necesitaban una victoria para enmendar el rumbo después de lo que fue la igualdad en su estreno ante San Luis. La UC, en cambio, arrancó con el pie derecho y superó por un abultado marcador a Deportes Copiapó en el norte del país.

Y el cuadro estudiantil aceleró a fondo desde el pitido inicial y tras una serie de toques, Justo Giani asistió a un Sebastián Arancibia (7') que venía en velocidad y con un preciso disparo, el lateral derecho estrenó el marcador en la región de Valparaíso

El conjunto "ruletero" no reaccionó a la apertura de la cuenta y permitió que se le viniera encima el elenco "cruzado", que aumentó las cifras en el minuto 26. Giani recibió por la banda izquierda, envió un centro rasante que no alcanzó a conectar Fernando Zampedri, pero sí lo hizo Diego Corral, quien se acomodó para la derecha y superó al portero Esteban Kirkman.

Solo unos instantes más tarde cayó la tercera diana de la visita por medio de Zampedri que tuvo su revancha. Pase entrelíneas de Matías Palavecino y antes de entrar al área, el "Toro" picó la pelota ante el achique del cancerbero, sentenciando tempranamente el compromiso.

Es que la respuesta del dueño de casa se concentró en el arranque del segundo tiempo y aunque logró descontar con un potente cabezazo de Hugo Magallanes (57') y generó peligro en las inmediaciones del arco custodiado por Darío Melo, no fue capaz de seguir estrechando diferencias.

De hecho, los auriazules terminaron el duelo con un hombre más gracias a la expulsión de Daniel González (78') en el forastero, pero ni siquiera así pudieron doblegar nuevamente al golero Melo.

Con este resultado, la escuadra precordillerana se instaló de llenó en lo más alto de su zona con seis puntos. El combinado "oro y cielo", en cambio, quedó como colista exclusivo con solo una unidad, sumando una amargura en vísperas de su cumpleaños número 117.

Everton tratará de recuperarse este viernes cuando reciba a Deportes Copiapó a contar de las 19:00 horas. Universidad Católica, en tanto, recibirá a San Luis de Quillota desde las 20:00 de este sábado.

Everton

Esteban Kirkman; Vicente Vega (Nicolás Baeza, 81'), Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Amaro León (Julián Alfaro, 45'), Joaquín Moya, Benjamín Berríos, Emiliano Ramos; Nicolás Montiel, Cristian Palacios (Braian Martínez, 64'). (DT: Walter Ribonetto)

Universidad Católica

Darío Melo; Sebastián Arancibia (Bernardo Cerezo, 45'), Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L'Huillier (Jimmy Martínez, 59'); Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino; Diego Corral (Clemente Montes, 45'), Fernando Zampedri (Agustín Farías, 78'), Justo Giani. (DT: Daniel Garnero)

Expulsados: Daniel González (UC, 78')

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

PURANOTICIA