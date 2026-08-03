Gonzalo Reyna valoró su debut con la camiseta de la U. de Chile y descartó problemas físicos

De momento, Gonzalo Reyna es el único fichaje que ha concretado Universidad de Chile en este mercado invernal. Es más, el joven delantero argentino debutó con la camiseta de los azules el domingo en el triunfo por 2-0 ante Huachipato, por la 17ª fecha de la Liga de Primera.

El atacante trasandino dejó buenas sensaciones y tras el cotejo valoró sus primeros minutos en cancha con el conjunto estudiantil.

"Me sentí muy bien con esta camiseta y espero que siga así. Creo que fue el debut para arrancar, me sentí muy bien", expresó el ariete.

Sobre los rumores que apuntaban a supuestos problemas físicos antes de su estreno, sostuvo: "Yo nunca tuve problemas físicos, sino que me estaba poniendo a punto y ya lo dijo el técnico. Yo me siento bien y estaba con ganas de jugar. (Los expamenes) fueron de rutina porque yo nunca tuve un desgarro. Si hubiera tenido un desgarro no hubiera jugado hoy".

Además, Reyna resaltó el gran recepción que tuvo por parte de la hinchada de la U: "Fue hermoso, la verdad que son las primeras veces que lo vivo. Ya desde la entrada en calor me sentí muy bien en la cancha, la verdad que es muy lindo todo".

Consultado sobre la posibilidad de sumar más minutos, comentó: "Yo estoy para jugar, después la decisión la toma el técnico y si el técnico considera que estoy para jugar lo voy a hacer".

Por último, valoró la rápida adaptación en el club y la confianza que le depositaron sus compañeros: "Me trataron muy bien desde el principio y me dan mucha confianza para jugar, para dar la pelota y para hacer lo que sea".

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