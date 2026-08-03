El mensaje de Valentín Gauthier tras no superar los exámenes médicos en Universidad de Chile

Universidad de Chile estuvo cerca de concretar su segundo refuerzo para el segundo semestre con la incorporación del defensa uruguayo Valentín Gauthier, quien iba a llegar a préstamo desde León de México.

Sin embargo, el zaguero no logró superar los exámenes médicos, por lo que su fichaje por el cuadro azul finalmente no se concretó.

Tras el fallido traspaso, Gauthier parece haber dado vuelta la página, aunque compartió un mensaje en redes sociales que fue interpretado por varios como una indirecta hacia el conjunto estudiantil.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el defensor compartió una imagen en la que aparece realizando ejercicios en una bicicleta estática, acompañada de un llamativo mensaje.

"Si sucede, conviene", escribió Gauthier en la publicación, frase que muchos interpretaron como un dardo dirigido a Universidad de Chile, luego de que se frustrara su llegada al club.

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