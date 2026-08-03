Cristian Garay recuerda su debut mundialista como árbitro en Qatar-Canadá

Pese a que la Selección chilena no logró clasificar al Mundial 2026 disputado en Norteamérica, el país igualmente tuvo representación en la cita planetaria a través del arbitraje, con Cristian Garay como el primer juez nacional en dirigir un partido en una Copa del Mundo.

El árbitro chileno hizo su estreno mundialista en el encuentro donde Canadá derrotó a Qatar, compromiso que estuvo marcado por una goleada, dos expulsiones y una lesión de gravedad, situaciones que hicieron que el debut de Garay estuviera lejos de pasar inadvertido.

En conversación con Las Últimas Noticias, el juez nacional recordó aquella jornada y aseguró que la intención de todo árbitro es mantener un bajo perfil durante los partidos.

"Un árbitro siempre espera pasar inadvertido, pero me tocó justo un partido con una goleada inusual, dos expulsados y un fracturado. La del chileno, jajajá", rememoró Garay.

Uno de los momentos más complejos del encuentro fue la infracción que terminó con la fractura del futbolista canadiense Ismael Koné. En primera instancia, el árbitro nacional mostró tarjeta amarilla, pero posteriormente modificó su decisión tras conocer la gravedad de la lesión.

"Llamé al VAR para decirles que cambiaba la tarjeta por las consecuencias que provocó la falta y ellos me apoyaron", explicó el referí chileno.

Tras ese compromiso, Garay continuó participando en el Mundial 2026 como cuarto árbitro en otros dos encuentros de la competencia, sumando experiencia en su primera presencia en una cita planetaria.

"Dirigí un partido y en otros dos fui cuarto juez. No es mucho, pero tampoco es poco", concluyó el árbitro nacional.

PURANOTICIA