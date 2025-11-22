La UC usa su manual de instrucciones para encaminarse a la Copa Libertadores

Universidad Católica va derecho a quedarse con el subcampeonato del torneo que lo catapulta a la Copa Libertadores y hace basado en un manual muy bien aprendido como lo demostró este sábado al imponerse 2-1 a Palestino en el Claro Arena.

El pragmatismo asentado en la UC de Daniel Garnero quedó más que expuesto en los primeros 45 minutos.

La Católica tuvo poca estructuración ofensiva, apenas algunas escapadas de Eduard Bello pero así y todo logró la jugada necesaria para abrir la cuenta en una entrada de Clemente Montes que terminó con una falta cobrada como penal de Julián Fernández y que el infalible Fernando Zampedri convirtió en gol con un remate simplemente perfecto.

Los tricolores, en tanto, estuvieron lejos de ese nivel de efectividad. Su elaboración en general fue demasiado anunciada y las veces que llegó hasta el arco de Vicente Bernedo no pudo acertar. Estuvo cerca, pero no acertó.

La tendencia, con algunos matices, se mantuvo en los segundos 45 minutos.

Palestino fue subiendo su caudal de llegadas al arco rival e incluso alcanzó a empatar el partido con un cabezazo de Junior Marabel.

Pero ya está dicho. Los cruzados son prácticos y muy pronto lograron de nuevo la ventaja, esta vez con un remate sorpresivo de Eduard Bello.

Cierre de cortina. La UC no encanta, pero no falla.

Universidad Católica (2)

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Alfred Canales (Diego Valencia, 53’), Gary Medel (Diego Corral, 88’), Jhojan Valencia; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes (Agustín Farías, 82’). DT: Daniel Garnero.

Palestino (1)

Sebastián Salas; Ian Gargues, José Bizama, Cristian Suárez, Jason León; Francisco Montes (Fernando Meza, 87’), Julián Fernández (Junior Marabel, 46’), Joe Abrigo; Dilan Zúñiga (Pablo Parra, 83’), Junior Arias (Ronnie Fernández, 77’) y Jonathan Benítez (Ian Alegría, 77’). DT: Lucas Bovaglio.

Liga de Primera (Fecha 28).

Estadio: Claro Arena.

Goles: Fernando Zampedri (UC, 32’) de penal, Junior Marabel (P, 55’) y Eduard Bello (UC, 59’).

Árbitro: Mathias Riquelme.

