La UC sorprende con el fichaje de Martín Gómez: joven argentino "se sumará a la proyección y al primer equipo"

La Universidad Católica sorprendió este jueves al anunciar un principio de acuerdo para la incorporación de Martín Gómez, volante argentino de 19 años.

El joven ya se encuentra en Chile para realizarse la revisión médica y luego firmar su contrato con el club.

Los "Cruzados" informaron que el futbolista "se sumará al equipo de proyección y al primer equipo de Universidad Católica en el marco de un proyecto deportivo de mediano plazo, orientado al desarrollo de jugadores con proyección y potencial de crecimiento.

Complementaron que el mediocampista "tendrá un proceso de adaptación progresivo, acompañado de manera permanente por el cuerpo técnico y el Club, para que pueda adaptarse de la mejor forma a esta nueva realidad en Universidad Católica con el objetivo de que logre transformarse en el aporte que todos esperamos".

El volante de creación firmará un contrato por un año bajo la figura de préstamo con opción de compra con su club formador, Real Pilar de Argentina.

Finalmente, desde la UC indicaron que esta incorporación "responde a una política de seguimiento de jugadores emergentes en Chile y el extranjero".

(Imagen: @Cruzados)

