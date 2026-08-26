La UC remonta de visita ante Coquimbo Unido y trepa hasta el tercer lugar de la Liga de Primera

En un partido intenso que tuvo un tiempo para cada protagonista, Universidad Católica despertó en el complemento de la mano de Fernando Zampedri para derrotar por un ajustado 2-1 a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, encendiendo la pelea por el subliderato de la Liga de Primera.

"Piratas" y "cruzados", aun golpeados por sus recientes eliminaciones en octavos de final de Copa Libertadores, buscaban un triunfo para recuperar terreno en la Liga de Primera con miras a la disputa por el codiciado cupo de Chile 2 para clasificar al mencionado torneo continental.

La UC en particular venía de días bastante convulsionados no solo por su caída ante Ñublense, sino también por la salida de su gerente deportivo José María Buljubasich, quien dio un paso al costado en plena temporada luego de 16 años en el cargo.

El cuadro universitario entró dormido al encuentro, situación que no tardaron en aprovechar los pupilos de Hernán Caputto, que sin ejercer un dominio avasallador, se las arreglaron para tener las ocasiones más claras de peligro en la primera mitad (12', 14' y 19').

Parecía que los equipos se irían al descanso en igualdad, pero sobre el final cayó un centro desde la izquierda en el área visitante, Francisco Salinas pivoteó la pelota y por el segundo poste apareció Nicolás Johansen para empujarla y abrir la cuenta para el dueño de casa.

Sin hacer demasiados esfuerzos, el conjunto "filibustero" seguía teniendo el control ante un visitante que no ofrecía ni un atisbo de reacción. Eso hasta que en el minuto 69, momento en que Diego Corral le ganó en velocidad a Benjamín Gazzolo y cuando le achicó el portero Diego Sánchez, cedió para que Zampedri emparejara las cifras, llegando a veinte tantos en el certamen.

La conquista de su capitán y goleador histórico le dio un nuevo aire al elenco estudiantil, que aceleró la marcha y dio vuelta el marcador en el 79', con Corral asistiendo al "Toro", quien eludió al guardameta y asistió a un Martín Gómez que remató de primera y puso el 2-1 que a la postre fue definitivo.

Con este triunfo, la escuadra precordillerana escaló hasta el tercer lugar con 33 puntos, tres menos que el sublíder Universidad de Chile. El combinado aurinegro, en cambio, se estancó en la novena ubicación con 26 unidades.

En el marco de la fecha 21 de la Liga de Primera, Coquimbo Unido recibirá a Huachipato desde las 20 horas de este domingo, mientras que Universidad Católica enfrentará a O'Higgins a contar de las 20:45 del lunes 31.

FICHA DEL PARTIDO

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Alejandro Camargo (Benjamín Chandía, 77'), Sebastián Galani; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez (Salvador Cordero, 67'), Luis Riveros (Dixon Pereira, 84'); Nicolás Johansen (Facundo Pons, 77'). (DT: Hernán Caputto)

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia (Daniel González, 83'), Branco Ampuero, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Jimmy Martínez (Agustín Farías, 83'), Jhojan Valencia, Cristian Cuevas (Alfred Canales, 60'); Clemente Montes (Martín Gómez, 73'), Fernando Zampedri, Justo Giani (Diego Corral, 60'). (DT: Daniel Garnero)

Árbitro: Cristian Garay

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

PURANOTICIA