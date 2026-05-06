¡Noche de gloria en el Claro Arena!: La UC busca el liderato exclusivo ante Cruzeiro

Un duelo trascendental por el Grupo D marcará el retorno de Universidad Católica a la fase de grupos de la Copa Libertadores. A partir de las 22:00 horas de este miércoles, el elenco de la franja será local frente a Cruzeiro en la cancha del Claro Arena.

El escenario asoma sumamente favorable para los precordilleranos luego de la sorpresiva derrota que sufrió Boca Juniors durante su visita a Barcelona de Ecuador. De conseguir una nueva victoria ante la escuadra de Belo Horizonte, los cruzados se alzarían como el exclusivo líder del Grupo D cuando restan apenas dos fechas para el cierre de esta etapa, dando un paso gigante para encaminar una clasificación a la siguiente fase del certamen continental.

Actualmente, la tabla de posiciones muestra una estrecha disputa: la UC ostenta seis puntos, idéntica cantidad que registran tanto los xeneizes como los brasileños. Por su parte, los ecuatorianos acumulan tres unidades en la clasificación.

De cara a este cotejo, el técnico del conjunto estudiantil mandaría la siguiente oncena titular: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui (Jimmy Martínez), Cristián Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri y Justo Giani.

En la vereda de enfrente, Cruzeiro saltaría al terreno de juego replicando los mismos once con que vencieron a Boca Juniors en Belo Horizonte. Es decir, la visita formaría con: Otávio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonatan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge y Christian.

PURANOTICIA