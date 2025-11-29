La UC queda a un paso de la Libertadores tras sufrido empate ante Huachipato

El cuadro cruzado se encontraba complicado a mitad de año, pero el 2025 podría terminarlo celebrando. La UC que ahora esta bajo el mando de Daniel Garnero, no sólo hallaron la estabilidad competitiva que les había sido esquiva, sino que se instalaron a un paso de un objetivo que hace meses parecía inalcanzable: clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El empate 0-0 ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano dejó a la UC dependiendo únicamente de sí misma para asegurar el Chile 2. Un triunfo frente a Unión La Calera en el Claro Arena cerraría una campaña marcada por la recuperación futbolística y emocional del plantel.

Más allá del resultado, el encuentro fue complejo para los precordilleranos. La llamativa formación del mediocampo —integrada exclusivamente por volantes de quite como Agustín Farías, Gary Medel y Jhojan Valencia— dejó desconectados a los delanteros y facilitó que Huachipato manejara los tiempos del primer tiempo, especialmente cargando el juego por la zona derecha.

El cuadro acerero generó varias aproximaciones de riesgo y, por momentos, superó claramente a la zaga cruzada, que resistió como pudo. La falta de puntería local y algunas intervenciones providenciales evitaron que el marcador se abriera.

En la segunda parte, el ingreso y mayor participación de Eduard Bello, junto con la incesante presencia de Fernando Zampedri en el área rival, permitieron a la UC equilibrar el trámite. Aun así, Huachipato tuvo la más clara del partido: un potente remate de Sebastián Silva que reventó el travesaño cuando el portero Vicente Bernedo ya no tenía margen de reacción.

La jugada terminó de sellar la igualdad y, con ella, el impulso cruzado hacia una meta que hace sólo meses parecía lejana. Ahora, todo depende de lo que hagan en casa ante La Calera, donde podrían asegurar definitivamente su regreso a la élite continental.

