La UC le ganó a Boca Juniors y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo

Universidad Católica dio uno de los grandes golpes de la presente edición de la Copa Libertadores derrotando por la cuenta mínima a Boca Juniors en La Bombonera, y se clasificó para los octavos de final del certamen como puntero del Grupo D.

El cuadro "cruzado" llegaba a este duelo golpeado después de perder el clásico ante Colo-Colo, pero sabiendo que dependía de sí mismo para avanzar de fase en el torneo continental, ya que el empate era más que suficiente para al menos quedarse con el segundo puesto de su zona.

Sin embargo, el técnico Daniel Garnero no quiso especular y ordenó un par de cambios respecto del equipo que cayó ante el "Cacique", ordenando el ingreso de Juan Ignacio Díaz y Cristian Cuevas por Daniel González y Justo Giani, respectivamente, Además, ante la lesión de Juan Francisco Rossel tuvo que arriesgar con la titularidad de Fernando Zampedri.

Los primeros pasajes del duelo resultaron ser favorables para el dueño de casa, que en base a un juego asociado y con Ander Herrera y Leandro Paredes como ejes hilvanó una serie de pases en campo contrario y encerró al rival, el cual tuvo que aguantar y esperar pacientemente por el momento correcto para contragolpear.

Y esa oportunidad llegó en el minuto 33. Cristian Cuevas inició la acción con una carrera corta para habilitar a Fernando Zuqui, este abrió la pelota para Eugenio Mena quien a su vez habilitó de primera a un Clemente Montes que se fue acomodando para la derecha y con un tiro desde fuera del área ajustado al poste izquierdo del portero, el delantero estudiantil abrió la cuenta y silenció el reducto bonaerense.

Obligados a dar vuelta el marcador para ilusionarse con el paso a la ronda de los dieciséis mejores, el conjunto "xeneize" volvió a acelerar el ritmo en el complemento, pero siendo mucho más impreciso que en la primera mitad, lo que se vio reflejado en una serie de centros que fueron repelidos por la zaga. Recién en el 66' contó con una chance clara en un disparo de Exequiel Zeballos que se marchó por muy poco.

Tras la pausa de hidratación el portero universitario Vicente Bernedo falló al cortar una pelota que quedó en los pies de Alan Velasco, volante remató y Branco Ampuero lo sacó de la línea (72'). Sobre el final parecía que el club de la Ribera conseguía igualar por medio de Ángel Romero (83'), pero el juez de línea levantó la bandera y la jugada fue invalidada.

De esta manera, el elenco precordillerano sacó adelante un triunfazo para acceder a octavos de final como líder del grupo D con trece puntos, tres más que Cruzeiro. Boca Juniors, en cambio, "cayó" a Copa Sudamericana, mientras que Barcelona de Guayaquil se despidió como colista con apenas tres unidades.

Esto, además, sirvió par que la UC junto a Coquimbo Unido, puntero de la zona B, igualaran un registro que databa de 2012, que fue la última vez que dos clubes nacionales pasaron de fase en lo más alto de sus secciones. En dicha oportunidad lo consiguieron Unión Española y Universidad de Chile.

Este viernes, Universidad Católica conocerá a su rival para la siguiente instancia del certamen internacionales. Luego de eso, puntualmente el domingo a las 15:00 horas, visitará a Huachipato, sublíder de la Liga de Primera.

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