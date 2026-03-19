La UC integrará el "grupo de la muerte" mientras que Coquimbo zafó de brasileños y argentinos en Copa Libertadores

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad paraguaya de Luque, trayendo dispar suerte para los únicos representantes criollos, Coquimbo Unido y Universidad Católica, que en el papel corrió con menos fortuna.

Es que los "cruzados", quienes vuelven a disputar el torneo después de tres temporadas ausentes, fueron emparejados en la zona D con el poderoso Boca Juniors, tercero de la table general en la Primera División de Argentina en 2025; Cruzeiro, tercero del último Brasileirao; y Barcelona de Guayaquil, equipo mejor ubicado en la fase final de la liga ecuatoriana.

Por su parte, el vigente campeón del fútbol chileno deberá enfrentar a Nacional, monarca del Campeonato Uruguayo 2025; Universitario campeón de la Liga 1 de Perú; Deportes Tolima, conjunto que aseguró su clasificación a esta instancia tras eliminar a O'Higgins en la ronda previa.

Cabe recordar que solo dos primeros de cada zona avanzan directamente a los octavos de final, mientras que el tercero jugará una ronda de playoffs con el segundo de su grupo en Copa Sudamericana.

Consignar además que el vigente campeón del certamen es el Flamengo de Erick Pulgar, que en la final disputada el año pasado en Lima derrotó por la cuenta mínima a Palmeiras.

Grupo A

Flamengo

Estudiantes de La Plata

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B

Nacional (Uruguay)

Universitario

Coquimbo

Deportes Tolima

Grupo C

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (Ecuador)

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fe

Platense

Grupo F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior de Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G

LDU Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

(Imagen: @Libertadores)

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