La UC inauguró el Claro Arena con emotiva ceremonia ante la presencia de autoridades, dirigentes e integrantes del plantel

A la espera de hacer su debut en cancha este sábado ante Unión Española, Universidad Católica realizó este martes la ceremonia de inauguración del Claro Arena, el nuevo estadio que albergará a los "cruzados".

A la actividad concurrieron varias personalidades del elenco precordillerano, encabezadas por el presidente del club, Juan Tagle, quien reveló las placas oficiales del recinto ubicado en la comuna de Las Condes.

En representación del primer equipo estuvieron dos de los referentes como el capitán Fernando Zampedri y Gary Medel, además del entrenador Daniel Garnero.

En conversación con TNT Sports, medio que transmitió el evento, el goleador histórico del club indicó que "ya estuvimos varios días entrenando en la cancha, está impecable. Nada que decir del estadio, estamos con muchas ganas de que llegue el sábado y, tras el clásico ante Colo Colo, llegamos con un poco más de calma a la inauguración".

En la misma línea, el "Toro" aseguró que "se me eriza la piel, porque estamos a pocos días de volver a jugar en nuestra cancha, con nuestra gente y hacer el primer gol en la vuelta, inaugurarlo con un gol, sería lo más lindo. Hay mucha nostalgia y son momentos hermosos que van a quedar para siempre".

Asimismo, el argentino nacionalizado chileno remarcó que "es muy importante tener la localía, con nuestra gente. Se nos hizo difícil jugar en distintos recintos y donde la gente se les hizo difícil acompañarnos. Ahora volvemos a La Casa Cruzada, estoy contento por este momento y de que la gente disfrute de este estadio tan maravilloso".

Por su parte, el "Pitbull" repasó la irregular temporada que ha tenido la UC y enfatizó que "la verdad dejamos muchos puntos atrás que eran importantes para nosotros, y vamos a ir peleando. El objetivo yo creo que es entrar a una copa, una Libertadores o una Sudamericana, así Católica vuelva a pelear un título internacional".

