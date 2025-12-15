La UC felicitó a Kast por su victoria en la segunda vuelta: "Seguiremos siendo el equipo del Presidente"

Click acá para ir directamente al contenido
La Universidad Católica a través de redes sociales le deseó éxito en su gestión al Presidente electo.

Lunes 15 de diciembre de 2025 14:51
La Universidad Católica utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al Presidente electo, José Antonio Kast, quien se impuso a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

El cuadro cruzado señaló que "felicitamos al Presidente electo José Antonio Kast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión".

Asimismo, en alusión a otros Mandatarios, los estudiantiles subrayaron que "seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por cuatro años más".

Cabe recordar que la actual Máxima Autoridad del país, Gabriel Boric, es un fanático acérrimo del elenco precordillerano e incluso ha asistido al estadio a ver al equipo.

Su antecesor, el fallecido Sebastián Piñera, también confesó que era seguidor de la UC.

