La UC confirmó un "principio de acuerdo" con Matías Palavecino para ser nuevo refuerzo para el 2026

Tras ser figura y campeón con Coquimbo Unido, Matías Palavecino partió del cuadro "pirata", elenco del que confirmó el miércoles su salida con un sentido mensaje en redes sociales, y todo indicaba que arribaría a una Universidad Católica que lo venía siguiendo desde hace rato.

Y ya es un hecho. Este viernes, el cuadro "cruzado" dio a conocer a través de sus redes sociales que alcanzó un "principio de acuerdo" para que el volante argentino sea su nuevo refuerzo de cara a la siguiente campaña.

"Cruzados informa que ha alcanzado un Principio de Acuerdo con Matías Palavecino para la temporada 2026. El volante, quien viene de consagrarse campeón de la Liga de Primera con Coquimbo Unido, viajará en las próximas horas a Chile para realizarse la revisión médica", anunció el club de la franja.

"En caso de superar exitosamente los exámenes, el jugador firmará su vínculo con Universidad Católica y se integrará al plantel de los cruzados", añadió la UC.

De esta manera, Palavecino será el cuarto refuerzo del elenco estudiantil, pues en este mismo viernes oficializó los fichajes de Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo.

(Imagen: @Cruzados)

PURANOTICIA