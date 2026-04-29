La UC choca con Barcelona en Guayaquil buscando el liderato del grupo en Libertadores

Por la tercera fecha de la fase grupal de Copa Libertadores, Universidad Católica saltará nuevamente a la cancha este miércoles. A partir de las 20:00 horas, la escuadra cruzada se medirá en condición de forastero frente a Barcelona de Ecuador, compromiso que tendrá como escenario el estadio Isidro Romero de Guayaquil.

El objetivo inmediato del conjunto de la franja es dejar atrás su reciente tropiezo frente a la U en el clásico universitario. Por lo mismo, conseguir una rápida recuperación en este miércoles resulta fundamental en sus aspiraciones para seguir peleando por un boleto a los octavos de final del certamen continental.

Actualmente, la tabla de posiciones muestra a los precordilleranos instalados en el tercer puesto con tres puntos. De concretar una victoria, la UC treparía a las seis unidades, igualando la línea de los líderes Cruzeiro y Boca Juniors. En la otra vereda, el elenco ecuatoriano marcha como absoluto colista al no registrar positivos hasta el momento.

Pensando en este trascendental cotejo, Daniel Garnero, director técnico de los estudiantiles, mandaría al terreno de juego la siguiente oncena titular: Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas en el mediocampo; dejando en ofensiva a Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Por su parte, la escuadra de Barcelona de Guayaquil proyecta una formación estelar compuesta por: David Contreras; Byran Carabalí, Cristian Báez, Alex Rangel y Gustavo Vallecilla en la zaga; Matías Lugo, Milton Céliz y Jhonny Quiñónez en la zona de volantes; para cerrar con Jandry Gómez, Darío Benedetto y Marcos Mejía en el ataque.

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