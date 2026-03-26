La UC arriesga millonaria multa tras denuncia de Everton ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP

Universidad Católica enfrenta un nuevo conflicto administrativo tras la denuncia presentada por Everton de Viña del Mar ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La acción surge a raíz del encuentro disputado el 14 de marzo en el estadio Claro Arena, donde ambos equipos empataron 2-2 por la séptima fecha de la Liga de Primera.

El elenco "ruletero" acusa que la UC no permitió el ingreso de su hinchada, incumpliendo las bases del torneo. Según el reglamento vigente, el club anfitrión debe destinar al menos el 5% del aforo total a la parcialidad rival, requisito que no se habría respetado en dicho compromiso.

Debido a esta situación, el conjunto de la franja arriesga recibir una sanción económica de 1.000 UF, lo que equivale a un monto cercano a los 40 millones de pesos.

Por su parte, desde la dirigencia de Universidad Católica aseguraron que la decisión de cerrar las puertas a la visita fue comunicada oportunamente y que, en una instancia inicial, Everton habría aceptado la medida.

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