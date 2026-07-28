La UC aplica derecho de admisión a cinco hinchas por incidentes en partido ante D. La Serena en el Claro Arena

Universidad Católica informó que aplicó derecho de admisión a cinco hinchas por incidentes en el empate 3 a 3 ante Deportes La Serena, en un partido disputado en el Claro Arena.

A través de redes sociales, el club indicó que "el Claro Arena es un espacio de respeto y nuestro llamado siempre es a no cometer actos que impliquen sanciones individuales o colectivas".

En ese sentido, señalaron que "en el partido del pasado sábado, entre Universidad Católica y Club Deportes La Serena, se produjeron situaciones que implicaron sanciones a cinco hinchas con la aplicación del Derecho de Admisión a recintos deportivos".

En lo informado por el elenco precordillerano, cuatro fanáticos del elenco granate fueron identificados y castigados por lanzar objetos al campo de juego.

Los involucrados quedaron con la prohibición de ingresar a los estadios en Chile por los próximos 6 años.

A ellos se suma otro fanático de Universidad Católica, quien quedó castigado por cuatro años por incitación a la violencia.

"La medida comunicada recae en 4 hinchas de Club Deportes La Serena y uno de Universidad Católica, respondiendo a nuestro compromiso institucional para velar siempre por la seguridad de todos quienes asisten al Claro Arena", cerraron desde la UC.



PURANOTICIA