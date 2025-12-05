La UC anunció las renovaciones de contrato de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero

Universidad Católica buscará este sábado, en el duelo frente a Unión La Calera por la última fecha de la Liga de Primera, sellar el cupo del Chile 2 para clasificar directamente a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026.

Y en la previa al cotejo ante los "cementeros", el presidente de Cruzados, Juan Tagle, en compañía del gerente deportivo José María Buljubasich, confirmó las renovaciones de contrato de tres referentes como son Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero.

"Hemos tenido que trabajar intensamente estos últimos días para poder llegar a esta fecha y poder decir ya con seguridad que Branco Ampuero, Fernando Zampedri y Gary Medel van a ser parte del plantel de Católica para el año 2026", expresó el timonel en conferencia de prensa.

PALABRAS DE LOS RENOVADOS

Branco Ampuero: "Partiendo por agradecer a Tati, a Juan por la gestión del Directorio a sentarnos a conversar y cómo ha sido los últimos años, no habido problema en conseguir renovaciones. Lo sostengo, que son seis años y medio que llevo en el club, seguiré sumando más años, siento que Católica es mi casa, así lo creo, estoy muy feliz de quedarme acá, mi familia está muy feliz, agradecido siempre del club por abrirme las puertas, por darme la oportunidad de conocer a un club grande gigante como es Universidad Católica".

Gary Medel: "Primero agradecer a Juan, a Tati y todo el directorio por llegar a un mutuo acuerdo para lo que sigue en el 2026. Feliz de estar en mi casa, aquí estoy viendo a Mario Lepe, ‘Arica’ Hurtado, entrenadores que tuve cuando fui pequeño y después de estar en casa es un priviligeio enorme que tengo. Soy un jugador de casa y me han dado valores muy importantes para hacer mi carrera fuera del país. Muy agradecido con la institución, estar con Fernando y Branco, tratando de llevar a los jóvenes en buen camino, que den siempre el máximo, que se compromentan con el compañero, la institución y el deporte. Feliz, no saben la alegría que tengo, esperamos que mañana podamos cumplir el objetivo y llevar a Católica a Libertadores. Una felicidad enorme".

Fernando Zampedri: "Muy contento por llegar a un acuerdo con el club nuevamente. Felicitar al club por hacer el esfuerzo por Branco, Gary y muchos de mis compañeros que estamos en la misma que nosotros, como estamos tan comprometido con el club ojalá mañana saquemos el partido adelante, conseguir el punto para entrar en una copa tan deseada. Agradecer al gerente deportivo, al directorio por darnos la oportunidad de seguir en este club tan lindo y tan grande y poder representarlos. Vamos a ser todo lo posible para llevar al club a lo más alto posible".

