La U visita a Unión La Calera buscando mantener su racha en la Copa Chile 2026

La acción de la Copa Chile 2026 continúa este miércoles con la participación de Universidad de Chile, que visitará a Unión La Calera a partir de las 19:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán, en un duelo pendiente correspondiente a la primera fecha del Grupo D del certamen.

El conjunto azul intentará mantener su tranco ganador luego de un exitoso estreno el pasado fin de semana, cuando goleó por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.

Además, el plantel buscará dedicar un nuevo triunfo al técnico Fernando Gago, quien actualmente se recupera en su domicilio tras recibir el alta médica el pasado lunes, luego de sufrir un infarto el viernes pasado.

Para este compromiso, el elenco universitario laico alinearía con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Elías Rojas, Maxi Guerrero y Juan Martín Lucero.

Por su parte, Unión La Calera intentará dejar atrás su complicado estreno en el torneo, luego de caer ante Unión San Felipe, y buscará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria en el Grupo D.

El cuadro "cementero" formaría con Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez y Bayron Oyarzo.

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