La U visita a Independiente en un duelo clave por la Copa Sudamericana

Universidad de Chile va por un golpe internacional. Este miércoles el cuadro azul visita a Independiente de Avellaneda en Argentina desde las 20:30 horas, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto estudiantil buscará sellar la llave que está en su favor tras el triunfo por 1-0 de la ida disputada la semana pasada en el Estadio Nacional, por lo que un empate en Buenos Aires le bastará para avanzar en la ronda de los ocho mejores.

Para este cotejo, la U no contará con Israel Poblete, quien se lesionó en la derrota contra Audax Italiano el pasado domingo, por lo que su reemplazante sería Sebastián Rodríguez, uno de los refuerzos que llegó al club en el último mercado.



De esta forma, los laicos formarían con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Rodríguez, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

En tanto, Independiente afronta el partido en un durísimo momento, pues el sábado perdió con Vélez Sarsfield, resultado que lo tiene como colista del Grupo B en el certamen trasandino, con apenas dos puntos. Además, para este cotejo no estará Matías Abaldo, quien fue expulsado en Santiago.

Los seleccionados chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral irían desde el arranque, mientras que Pablo Galdames, sería suplente.

Con ese panorama, el Rojo alinearía con Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

Consignar que el duelo podría estar en peligro por el mal tiempo, debido a que en Argentina está declarada una alerta naranja climatológica.

PURANOTICIA