La U tropieza fuerte en la Noche Crema, pero Meneghini apunta al estreno ante Audax Italiano

Francisco Meneghini enfrentó los micrófonos tras la dura derrota 3-0 de Universidad de Chile ante Universitario de Lima, en un resultado que el propio entrenador reconoció que no esperaba, considerando que era una prueba clave antes del inicio oficial de la temporada.

Pese al golpe, el técnico azul fue claro en que el traspié no cambia su convicción sobre el proceso. “Entiendo la reacción de la gente porque es la U un equipo grande, pero vamos a llegar bien al debut en el torneo porque veo cómo estamos trabajando”, sostuvo, apuntando a que el rendimiento del plantel mejorará en el estreno oficial.

Al analizar el desarrollo del partido, Meneghini asumió la superioridad del rival, aunque contextualizó el escenario. “El resultado no es el que esperábamos, pero fue ante un rival que jugaba de local con su gente. Nos superaron y entiendo la preocupación que puede generar el partido de hoy, pero eso no me quita la confianza”, remarcó.

Con la mirada ya puesta en lo que viene, el entrenador enfatizó que el verdadero objetivo inmediato es el debut en la Liga de Primera, este viernes frente a Audax Italiano, instancia donde espera mostrar un equipo más sólido y competitivo que el visto en Lima.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de sumar más incorporaciones, Meneghini evitó cerrar la puerta y dejó abierta la opción. “El mercado está abierto hasta que el mercado está abierto”, dijo, dejando entrever que la U podría seguir moviéndose si aparece una alternativa conveniente.

