La U tratará de estirar su racha de victorias de la mano de Gago ante Ñublense

A contar de las 17:30 horas de este domingo, Universidad de Chile y Ñublense medirán fuerzas en el estadio Nelson Oyarzún con la misión de ganar para meterle presión al líder de la Liga de Primera, Colo Colo.

Esto porque tanto azules como chillanejos se encuentran en la parte media-alta de la tabla con trece puntos, cinco menos que los albos, que no juegan este fin de semana por el aplazamiento de su partido ante Coquimbo Unido.

Los universitarios, además, vienen precedidos de dos triunfos consecutivos desde la llegada del técnico argentino Fernando Gago: un 3-1 sobre Audax Italiano en la Copa de la Liga y 4-0 a Deportes La Serena en el Campeonato Nacional.

Aunque todo apunta a que el argentino repetiría el once que goleó a los papayeros, existe la duda de si alineará desde el primer minuto al recuperado Lucas Assadi y al juvenil Lucas Barrera, quien tuvo un destacado desempeño ante los granates.

De esta manera, el Romántico Viajero saldría a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Romero (o Barrera), Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez (o Assadi).

En la vereda opuesta, los pupilos de Juan José Ribera buscarán enmendar el rumbo en el certamen después de lo que fueron sus empates con La Serena y Everton.

PURANOTICIA