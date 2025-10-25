La U tendrá a un árbitro venezolano para la revancha ante Lanús por Sudamericana

Luego del empate dos firmado en el estadio Nacional, Conmebol confirmó la presencia del árbitro venezolano Alexis Herrera para la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús.

El colegiado llanero estará acompañado de sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte como jueces asistentes y de Alejandro Velazquez en calidad de cuarto réferi.

El VAR, en tanto, estará en manos de los también venezolanos Angel Arteaga como encargado principal, y de Reyes Soto y Juan Soto como colaboradores.

Si bien no ha dirigido encuentros de la U, Herrera tiene un polémico historial reciente con la Selección chilena. En el marco de la penúltima fecha de las Clasificatorias ante Brasil, el volate Casemiro le propinó una fuerte infracción sobre Felipe Loyola que no consideró suficiente para enviar a las duchas al mediocampista del Scratch.

El árbitro, además, se ha caracterizado por ser especialmente severo en la presente edición de la Copa Sudamericana, donde ha pitado en cinco cotejos con un saldo de 23 tarjetas amarillas, una expulsión por doble amonestación, una roja directa y dos penales cobrados.

