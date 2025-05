La U se lanza contra Botafogo por cancelar entradas de hinchas que adquirieron boletos para otros sectores del estadio

A escasas horas del enfrentamiento donde Universidad de Chile se juega la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores ante Botafogo, desde la dirigencia azul reaccionaron con molestia ante una drástica determinación que tomó el cuadro brasileño.

Todo partió luego de que hinchas estudiantiles que no alcanzaron a comprar uno de los dos mil boletos puestos a disposición para la visita, adquirieran tickets en otras zonas del estadio Olímpico Nilton Santos.

Frente a esto, el "Fogao" simplemente decidió cancelar las entradas "extra" que compraron los fanáticos del elenco laico, situación que provocó una airada respuesta de la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

En conversación con radio ADN, la exvocera en el gobierno de Sebastián Piñera precisó que "calculamos unos 1.500 hinchas que compraron sus entradas y que fueron bloqueadas. Es responsabilidad absoluta del club organizador, dado que ellos permitieron que esto sucediera".

En la misma línea, la otrora ministra del Deporte aseguró que "acá hay muchas historias lindas que no se dan cuenta los de Botafogo, que finalmente la hinchada de la U es una familia, que va mucho más allá del partido mismo. Nosotros llegamos a escuchar cosas tan insólitas como que no pueden entregar ventajas deportivas porque nuestros hinchas alientan más fuerte que los de ellos".

Asimismo, la directiva apuntó que "es un estadio gigante, que los nuestros hinchen cuando estamos bien y su voz se escuche más fuerte como nos pasó en Argentina, es parte de lo maravilloso que tiene Universidad de Chile y que lamentablemente no tiene el club organizador".

Por último, Pérez hizo un llamado para que "aquellos hinchas que no tengan entradas, que no se acerquen al estadio para que no haya problemas, aun cuando yo espero que puedan estar en el estadio alentando a la U".

