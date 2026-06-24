La U rescató un empate en la agonía ante U. La Calera en un entretenido partido por Copa Chile

En una apasionante guerra de goles, Universidad de Chile vino desde atrás para igualar 3 a 3 en la agonía del encuentro ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, en el marco del grupo D de Copa Chile, y estiró su mala racha ante el combinado de la región de Valparaíso.

El dueño de casa venía de un complicado estreno en el torneo tras caer sorpresivamente ante Unión San Felipe, los azules, en cambio, no pudieron tener un debut más auspicioso y derrotaron por un holgado 4-1 a Santiago Wanderers, en un duelo que al igual que este miércoles, no contó con la presencia de su entrenador Fernando Gago, quien se recupera de un infarto agudo al miocardio.

Los universitarios, además buscaban derrotar por primera vez en el año a los caleranos, a quienes habían enfrentado en tres ocasiones previas, cosechando dos derrotas por Copa de la Liga y un empate en el Campeonato Nacional cuando estaban ganando por 2-0.

Y parecía que los azules tendrían su revancha ya que a los seis minutos se encontraban por arriba en el marcador gracias a la conquista del joven volante Agustín Arce, quien apareció destapado por el segundo poste para impactar con total tranquilidad un centro de Maximiliano Guerrero desde el sector derecho.

Los estudiantiles tuvieron tres ocasiones claras para haber aumentado las cifras (16', 17' y 23') pero no supieron aprovechar ninguna de ellas y en un grosero error en la salida, el local les quitó la pelota, esta llegó a los pies de Matías Campos López, quien a su vez habilitó a Joaquín Soto para que este emparejara el tanteador (31').

A partir de ese momento, la escuadra forastera perdió la calma que había mostrado en la primera media hora de compromiso y en otro yerro defensivo, Campos López se fue en demanda del arco de Gabriel Castellón, el arquero ofreció una feble resistencia y el esférico le quedó al atacante para que rematara y convirtiera el 2-1 (39').

El conjunto laico no había alcanzado a reacomodarse en el terreno de juego tras el descanso cuando Nicolás Ramírez quiso jugar para su guardameta, sin embargo, el pase fue corto y Sebastián Sáez lo interceptó para ampliar las diferencias y prácticamente sentenciar el pleito (47').

No obstante, la U reaccionó gracias a una conquista de Ignacio Vásquez (74') y aunque luego se quedó con un hombre menos por la expulsión de Guerrero (82'), en el epílogo del cotejo Juan Martín Lucero puso una pelota entrelíneas para un "Nacho" Vásquez que sentenció la paridad con su segundo gol de la jornada.

Con este resultado, el "Romántico Viajero" se consolidó en el segundo puesto de su zona con cuatro puntos, dos menos que el líder Unión San Felipe y uno más que el tercero, Santiago Wanderers. Los "cementeros", en cambio, se mantuvieron como colistas con una unidad.

Este domingo a las 15:00 horas, Unión La Calera buscará sumar su primer triunfo cuando reciba al "Decano". Ese mismo día pero a las 17:30, Universidad de Chile enfrentará al Uní-Uní.

FICHA DEL PARTIDO

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Nicolás Palma (Vicente Lavín, 69'), Cristián Gutiérrez, Daniel Gutiérrez; Camilo Moya, Joaquín Soto (Benjamín Argandoña, 58'); Martín Hiriart (Yonathan Andía, 45'), Sebastián Sáez, Joan Cruz (Yerko Leiva, 58'); Matías Campos López (Maximiliano Fernández, 81'). (DT: Martín Cicotello)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete (Vicente Ramírez, 69'), Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Elías Rojas (Ignacio Vásquez, 56'). (DT: Fabricio Coloccini)

Expulsados: Maximiliano Guerrero (UCH, 82')

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA