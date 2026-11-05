La U remonta y golea a D. Antofagasta para avanzar a las semifinales de la Copa Chile

Universidad de Chile recuperó la producción ofensiva que había mostrado hace unas semanas y goleó por un contundente 4-0 a Deportes Antofagasta en el estadio Santa Laura-Universidad SEK, anotándose así en las semifinales de Copa Chile.

Los azules llegaban a este partido sumamente golpeados por lo que significó su derrota ante Universidad Católica que no solamente redujo casi a cero sus posibilidades de ganar el título de la Liga de Primera, sino que además, enredó sus opciones de asegurar el cupo de "Chile 2" para Copa Libertadores.

En la vereda opuesta, el cuadro "puma" venía de poco más de diez días de inactividad producto de la incertidumbre que se instaló en la Liga de Ascenso después del dictamen del Tribunal de Disciplina en contra de San Marcos, lo cual obligó a dilatar la definición de la fase regular del torneo.

Con la victoria por 2-0 obtenida en el duelo de ida por el el elenco antofagastino, los estudiantiles tuvieron que asumir la responsabilidad del compromiso y así quedó demostrado desde el minuto uno, con una presión alta que tuvo contra las cuerdas a una zaga rival que se encomendó en las manos de su portero Juan Pablo Cisternas.

El guardameta albiazul fue la gran figura de su equipo con varias intervenciones en el primer tiempo (1', 13', 15'. 22', 24' y 34') y cuando parecía que el marcador no se movería antes del descanso, Octavio Rivero recibió el balón dentro del área, el delantero uruguayo giró hacia su izquierda y con un potente zapatazo abrió la cuenta en la comuna de Independencia (45+2').

Los dirigidos por Fernando Gago no sacaron el pie del acelerador y tras nuevas aproximaciones al pórtico contrario (46', 48', 52' y 56'), el cancerbero contuvo un tiro de Agustín Arce pero no evitó el rebote y el volante centró para Rivero, quien cabeceó prácticamente en la boca del arco y con su segundo tanto personal emparejó la llave (57').

Aunque era evidente el dominio de los universitarios, por momentos dio la impresión que la visita podría acortar distancias. Sin embargo, cualquier chance de reacción se vino a pique con la conquista de Agustín Arce (77') y terminó por disiparse completamente con la diana de Eduardo Vargas luego de una gran acción individual de Rivero (80').

De esta manera, la escuadra laica concretó su ansiada remontada y se instaló en la ronda de los cuatro mejores, donde espera rival del cruce entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

Por lo pronto, Universidad de Chile recibirá este domingo a Cobresal desde las 15:00 horas buscando un triunfo y un milagro para amagarle el título a Colo-Colo. Deportes Antofagasta, en tanto, tendrá que aguardar por la programación de la última fecha de la Liga de Ascenso.

FICHA DEL PARTIDO

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Igor Lichnovsky; Maximiliano Guerrero (Fabián Hormazábal, 75'), Charles Aránguiz (Tobías Reinhart, 84'), Lucas Barrera, Agustín Arce (Marcelo Díaz, 88'), Marcelo Morales (Nicolás Fernández, 84'); Eduardo Vargas, Octavio Rivero (Juan Martín Lucero, 84'). (DT: Fernando Gago)

Deportes Antofagasta

Juan Pablo Cisternas; Simón Ramírez, Mathias Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba; Vicente Aros (Cristian Díaz, 69'), Fabián Manzano (Nelson Sepúlveda, 45'), Adrián Cuadra, Diego Rojas; Matías Gallegos (José Bández, 69'), Bayron Hurtado. (DT: Luis Marcoleta)

Árbitro: Mathias Riquelme

Estadio: Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

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