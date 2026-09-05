La U remonta ante Coquimbo Unido y vence 4-2 en el Estadio Nacional

La victoria que había conseguido minutos antes la UC ante Everton en Viña del Mar (1-0) le ponía tarea a Universidad de Chile para su duelo ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.

La disputa por conseguir el Chile 2, que catapulta a la Copa Libertadores 2027 en forma directa, es un botín atractivo que ambas universidades quieren en su bolsillo.

Y por ello la orden de ahora en adelante es una sola: ganar.

La U terminó obteniendo el triunfo. Fue 4-2 en una noche extraña. Por varias razones.

El dominio azul desde el inicio del partido fue evidente.

El cuadro local logró, con su presión alta y velocidad en el último cuarto de la cancha ahogar a los piratas, que sólo atinaban a despejar lo más lejos posible de su zona.

La U tuvo, al menos, cuatro situaciones claras de gol en los primeros 45 minutos, pero no hubo caso: el portero Diego Sánchez se erigió como una muralla y logró ahogar el grito de gol de Eduardo Vargas y Agustín Arce, protagonistas del mayor peso ofensivo de los azules.

En la segunda fracción Coquimbo Unido hizo un giro. Se atrevió un poco más pero no le alcanzó para tomar la batuta del partido.

Y la U tuvo su opción y la aprovechó porque a los 62’, Eduardo Vargas, con tiro rasante, pudo por fin abrir el marcador.

Los azules siguieron dominando, pero, inesperadamente Coquimbo Unido aprovechó dos desinteligencias defensivas azules para quedar 2-1 arriba, con goles de dos que entraron desde la banca: Benjamín Chandía y Diego Vadalá.

Parecía que se venía la debacle.

La banca azul, entonces jugó su carta: hizo ingresar a dos centrodelanteros (Juan Martín Lucero y Octavio Rivero) en medio de pifias sonoras de la hinchada azul para así sumarse a Vargas en el área coquimbana.

Acierto pleno del DT Fernando Gago. Lucero hizo dos goles y Rivero hizo uno de penal para construir una victoria justa…pero extraña.

Universidad de Chile (4)

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández (Fabián Hormazábal, 69’), Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Tobías Reinhart, Lucas Barrera (Maximiliano Guerrero, 26’), Charles Aránguiz (Juan Manuel Lucero, 83’); Gonzalo Reyna (Israel Poblete, 69’), Eduardo Vargas y Agustín Arce (Octavio Rivero, 83’). DT: Fernando Gago.

Coquimbo Unido (2)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo (Joshua Arancibia, 46’), Lukas Sosa, Juan Cornejo; Alejandro Camargo (Salvador Cordero, 64’), Sebastián Galani; Pablo Rodríguez (Guido Vadalá, 72’); Luis Riveros (Benjamín Chandía, 64’), Nicolás Johansen (Facundo Pons, 72’) y Sebastián Cabrera. DT: Hernán Caputto.

Liga de Primera (Fecha 22).

Estadio Nacional.

Goles: Eduardo Vargas (U, 62’), Benjamín Chandía (CQ, 71’), Guido Vadalá (CQ, 82’), Juan Martín Lucero (U, 85’ y 90’), Octavio Rivero (U, 95’) de penal.

Público: 19.498 personas.

Árbitro: Cristian Garay.

PURANOTICIA