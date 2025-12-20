La U prepara un nuevo rumbo: acuerdo para la salida de Gustavo Álvarez

Universidad de Chile y el director técnico Gustavo Álvarez habrían alcanzado un acuerdo para poner término anticipado al contrato que une a ambas partes, cerrando así un proceso de negociación que se extendió por las últimas semanas.

Según trascendió, Azul Azul y el entrenador argentino consensuaron el pago del 50 por ciento de la cláusula de salida, equivalente a 600 mil dólares, monto que será cancelado en cuotas y que saldría del propio bolsillo del técnico. El entendimiento aún debe afinarse en algunos detalles formales durante el fin de semana.

De concretarse el acuerdo, se pondrá punto final al ciclo de Álvarez en la banca azul, marcado por una campaña internacional destacada, que llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, aunque sin lograr los objetivos trazados a nivel local.

Una vez formalizada la desvinculación, la concesionaria se enfocará plenamente en la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada. En ese escenario, el nombre del portugués Renato Paiva aparece como el principal candidato para asumir la conducción del primer equipo.

El cierre de este capítulo permitirá a Universidad de Chile avanzar en la planificación deportiva, con la intención de iniciar un nuevo proceso que devuelva estabilidad y protagonismo al club de cara a los desafíos venideros.

