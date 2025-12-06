La U envió al descenso a Iquique pero no le alcanzó para ir a Copa Libertadores

Una emotiva jornada se vivió este sábado en el estadio Tierra de Campeones, reducto que fue testigo del descenso consumado de Deportes Iquique luego de perder por 3-2 ante una Universidad de Chile que debió conformarse con terminar cuarta y clasificar a Copa Sudamericana.

Ambos equipos tenían un solo objetivo: ganar. En el caso de los locales para soñar con una salvación para la que además debían esperar a una derrota de Everton; mientras que los azules llegaban con la ilusión de capturar un cupo para la próxima Copa Libertadores, aunque también dependían de las caídas de O'Higgins y Universidad Católica.

La U además vivía un encuentro bastante especial ya que a inicios de semana el técnico Gustavo Álvarez había comunicado que no seguiría en el club, por lo que el choque de este sábado bien podía ser el último en su periplo de dos temporadas.



Sin embargo, la jornada no pudo comenzar de peor manera para el cuadro laico. Es que en el cuarto minuto Edson Puch metió un pase filtrado para Misael Dávila, quien avanzó unos metros y centró por bajo para que el goleador histórico de los iquiqueños, Álvaro Ramos, abriera la cuenta.

A pesar de este inesperado y durísimo golpe, el Romántico Viajero no bajó los brazos y luego de varias aproximaciones claras (10', 22' y 24') -incluido un tanto anulado a Lucas Di Yorio (19')- consiguieron el ansiado empate antes de que se cumpliera la media hora de partido gracias a un impecable tiro libre de Matías Sepúlveda (29').

El inicio del complemento fue de locos. El recién ingresado Bryan Soto adelantó nuevamente a los dragones celestes en el amanecer del segundo tiempo (46'). Pero la visita reaccionó al instante y con un potente disparo de Maximiliano Guerrero ajustado al palo (50') y otro zapatazo al ángulo de Di Yorio (54'), los azules tomaron la ventaja por primera vez en el compromiso.



Impulsados por amor propio y el aliento de sus fanáticos, el conjunto nortino se lanzó con todo para tratar de dar vuelta el marcador y tuvieron su ocasión más clara en el 84' con un tiro del espigado Steffan Pino que se desvió por muy poco. Los universitarios tampoco habían dado el pleito por concluido y entre Flavio Moya (87') y Rodrigo Contreras (88') coquetearon con el cuarto tanto.

En los descuentos, con apoyo del VAR, el árbitro Mathias Riquelme expulsó a Soto por una fuerte infracción sobre Charles Aránguiz, echando por tierra las últimas opciones del dueño de casa por revertir su situación, decretando su descenso a la Liga de Ascenso después de dos campañas en la máxima categoría del fútbol chileno.

El combinado estudiantil, en cambio, ganó la contienda pero se quedó con las ganas de clasificar a Copa Libertadores, ya que Universidad Católica venció a Unión La Calera y O'Higgins se impuso en el epílogo a Everton, con lo cual Universidad de Chile finalizó el torneo en el cuarto lugar con 55 puntos.



Deportes Iquique

Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, César Fuentes (Hans Salinas, 84'), Misael Dávila; Diego Orellana, Marcos Gómez (Bryan Soto, 45'); Agustín Venezia (Enzo Hoyos, 69'); César González, Álvaro Ramos, Edson Puch (Steffan Pino, 58'). (DT: Rodrigo Guerrero)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández, 80'), Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero (Nicolás Ramírez, 80'), Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano (Flavio Moya, 62'); Lucas Di Yorio, Leandro Fernández (Rodrigo Contreras, 69'). (DT: Gustavo Álvarez)

Expulsados: Bryan Soto (IQUI, 90+1')

Árbitro: Mathias Riquelme

Estadio: Tierra de Campeones

