La U enfrenta a Universitario de Lima en la Noche Crema con sus refuerzos estelares

Universidad de Chile disputará esta noche su único partido previo al debut en la Liga de Primera, enfrentando a Universitario de Lima en el marco de la tradicional Noche Crema.

El encuentro se jugará a las 21:45 horas de Chile, y será la última prueba antes del estreno oficial de los azules este viernes ante Audax Italiano.

El entrenador Fernando Meneghini vivirá su primer partido en la banca de La U, y adelantó que presentará el mejor once disponible, con algunas ausencias importantes para este inicio de temporada.

Entre las bajas destaca el arquero Gabriel Castellón, quien no estará por lesión, mientras que el atacante Juan Martín Lucero recién se integró esta semana y comenzará el partido en el banco de suplentes.

Pese a ello, la U sí contará desde el inicio con sus principales refuerzos: Lucas Romero, Eduardo Vargas y Octavio Rivero, en una formación que tendría a Cristopher Toselli en el arco; defensa con Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni; mediocampo con Charles Aránguiz, Lucas Romero y Lucas Assadi; y ataque con Javier Altamirano, Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

