La U en alerta total: Assadi en duda para el Superclásico tras lesión ante Limache

Universidad de Chile ya tiene que dejar atrás el amargo empate a 2 resignado frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional, resultado que le significó seguir sin conocer la victoria en el Campeonato Nacional 2026.

Es que los azules ahora tendrán un durísimo desafío por delante como es el Superclásico del domingo ante Colo Colo en el estadio Monumental.

Y de cara al derbi frente al Cacique, en el conjunto estudiantil se encendieron las alarmas por Lucas Assadi, una de las figuras del club.

El talentoso volante fue reemplazado en el cotejo frente al cuadro "tomatero" en el entretiempo por dolencias en uno de los tobillos y está en duda para el encuentro ante los albos.

Según dio a conocer radio Cooperativa, el jugador se deberá realizar exámenes médicos, aunque se cree que tiene un esguince, el cual se tendrá que confirmar y determinar su grado.

PURANOTICIA