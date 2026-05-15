La U despide a un histórico: falleció Marcos Kaplun, ex dirigente clave del club y la ANFP

Club Universidad de Chile está de luto. Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento, a los 84 años, de Marcos Kaplun Pimstein, histórico ex dirigente del cuadro azul y otrora directivo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

De acuerdo con lo informado por Radio Cooperativa y Radio ADN, el ex directivo murió durante la noche del jueves, luego de permanecer internado en la Clínica Indisa debido a complicaciones en su estado de salud.

Kaplun llegó al conjunto estudiantil en 1976, cuando se integró a la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch), institución en la que ejerció distintos cargos directivos a lo largo de 18 años.

Entre sus gestiones más recordadas figura la repatriación de Patricio Yáñez desde el Real Betis Balompié en 1990. Posteriormente, en 2017, se incorporó al directorio de Azul Azul, donde se desempeñó como director independiente hasta 2019.

En la ANFP, en tanto, ejerció como primer vicepresidente durante la administración de Sebastián Moreno, antes de la llegada de Pablo Milad a la presidencia del organismo.

Según informó su familia, el funeral de Marcos Kaplun se realizará a las 15:00 horas de este viernes en el Cementerio Israelita de la comuna de Recoleta.

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