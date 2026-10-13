La U. de Chile volvería a jugar en Rancagua para recibir a Deportes Antofagasta por Copa Chile

Universidad de Chile volvió a acortar distancias con Colo-Colo en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2026. Tras la contundente goleada por 6-0 ante Ñublense, los azules redujeron a nueve puntos la diferencia con el Cacique.

Sin embargo, el conjunto estudiantil ahora deberá concentrarse en el duelo de vuelta frente a Deportes Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile, programado para el próximo miércoles 21 de octubre en un recinto aún por confirmar. Esto, debido a que el Estadio Nacional no estará disponible por los conciertos de BTS.

En ese contexto, según dio a conocer radio ADN, Universidad de Chile volvería a ejercer su localía en el estadio El Teniente de Rancagua, tal como ocurrió en la goleada frente al conjunto chillanejo.

Precisamente, el técnico Fernando Gago destacó las condiciones del recinto rancagüino y valoró el estado del terreno de juego, al expresar: "El campo está muy bien, rápido, a la velocidad que necesitamos para jugar".

"La cancha está hermosa, la lluvia nos benefició porque estamos acostumbrados a jugar en canchas rápidas, asi que nos favorece", añadió el DT de la U.

PURANOTICIA