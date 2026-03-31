La U cosechó su primera victoria de la mano de Fernando Gago tras vencer a Audax Italiano en la Copa de la Liga

Luego de varios tropiezos en la temporada, Universidad de Chile se reencontró con los abrazos y cosechó su primera victoria de la mano de Fernando Gago, tras derrotar por 3-1 a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, resultado que le permitió tomar un respiro en el Grupo D de la Copa de la Liga.

Una decena de ausencias entre lesionados y seleccionados sumaba el cuadro estudiantil, que necesitaba imperiosamente la victoria no solo para que su entrenador pudiera sumar crédito al mando del equipo, sino también para escapar del fondo de la tabla y no quedar eliminado antes de tiempo.

Muy por el contrario, el elenco de colonia se presentaba con puntaje perfecto gracias a sus triunfos sobre Unión La Calera y Deportes La Serena, y repitiendo prácticamente la misma oncena que derrotó a los "papayeros", buscando darle la punzada final a su adversario y encaminar su clasificación.

Sin embargo, la visita cambió el chip respecto de los últimos encuentros y desde el primer minuto ejerció una presión alta que permitió llegar rápidamente a la apertura de la cuenta. Agustín Arce recibió el balón, se fue acomodando para la derecha y con disparo desde fuera del área superó al portero Tomás Ahumada (5').

Los azules mantuvieron el dominio del juego tras la conquista del mundialista sub-20 y en el 23', el debutante Lucas Barrera sorprendió con un balón largo para encontrar a Maximiliano Guerrero, quien ingresó hasta la cocina, eludió a un contrario y con un zurdazo al segundo poste aumentó la diferencia.

El dueño de casa no encontraba espacios para hacer daño a un conjunto laico que no sacó el pie del acelerador y buscó incansablemente un tercer gol que se hizo de rogar en el tramo final de la primera fracción, pero que hizo su aparición en el complemento gracias a un potente zurdazo de Marcelo Morales tras pase de Eduardo Vargas (54').

Salvo por un cabezazo de Diego Coelho que dio en el palo (61'), la escuadra itálica casi no generó peligro en las inmediaciones del arco custodiado por Gabriel Castellón y recién en el epílogo del cotejo empezó a apurar el ritmo, pero el travesaño que negó la conquista a Michael Vadulli (84'). Sin embargo, en los descuentos el árbitro pitó penal para los locales, el cual fue convertido por Rodrigo Cabral.

Así y todo, el "Romántico Viajero" logró sacar adelante su primera victoria del torneo y con cuatro puntos quedó a solo dos unidades de los floridanos, líderes de su zona por su mejor diferencia de gol respecto de Unión La Calera, también con seis positivos.

Audax Italiano intentará sacudirse de esta durísima derrota este viernes a las 20:00 horas, cuando visite a O'Higgins por la Liga de Primera. Universidad de Chile, en tanto, recibirá a Deportes La Serena a las 18:00 horas de este domingo.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Oliver Rojas (Esteban Matus, 45'), Diego Monreal, Daniel Piña; Paolo Guajardo (Michael Vadulli, 45'), Nicolás Aedo (Bryan Soto, 20'), Marco Collao (Federico Mateos, 70'), Raimundo Rebolledo; Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Giovani Chiaverano (Favian Loyola, 60'). (DT: Gustavo Lema)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia (Franco Calderón, 63'), Marcelo Morales; Israel Poblete, Agustín Arce (Matías Riquelme, 69'), Lucas Barrera (Bianneider Tamayo, 85'); Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas (Vicente Ramírez, 63'), Ignacio Vásquez (Lucas Assadi, 69'). (DT: Fernando Gago)

Árbitro: Franco Jiménez

Estadio: Bicentenario de La Florida

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