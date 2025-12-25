La U anunció la renovación de uno de sus defensores

Es casi un hecho que Fernando Meneghini, ex entrenador de O’Higgins, será el nuevo DT de Universidad de Chile tras la partida de Gustavo Álvarez.

Pero aún no se ha oficializado lo que, sin embargo, no ha impedido que la U tome decisiones sobre la conformación de su plantel 2026.

Es así como en las últimas horas Azul Azul confirmó la renovación del contrato de uno de sus jugadores: Nicolás Ramírez.

El defensor se formó en la U y volvió al equipo a inicios de 2025, tras una etapa en Barcelona de Guayaquil. Con los azules jugó 34 partidos esta temporada, con 21 presencias en la Liga de Primera, cinco en Copa Chile, cinco en Copa Libertadores y tres en la Sudamericana.

Ramírez se sumó así a las renovaciones de Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Javier Altamirano.

PURANOTICIA