La U acelera la búsqueda de DT: Gago toma fuerza y Solari aparece en carpeta para asumir en abril

Tras la salida de Francisco Meneghini, Universidad de Chile busca cerrar a su nuevo entrenador antes del reinicio del torneo. Fernando Gago asoma como el principal candidato, mientras Esteban Solari también fue contactado.
Ya se cumplirá una semana desde que Universidad de Chile oficializó la salida de Francisco Meneghini y el cuadro azul continúa con la búsqueda de nuevo entrenador, pese a que el DT interino, Jhon Valladares, debutó con un triunfo frente a Coquimbo Unido.
Según trascendió, el plazo de la dirigencia del conjunto estudiantil para contar con el nuevo técnico sería para el fin de semana del 3 de abril, cuando se reanude el Campeonato Nacional tras la fecha FIFA de marzo.
De momento, surgieron nuevos nombres, como el de Fernando Gago, ex DT de Boca Juniors y quien tuvo su última experiencia en el Necaxa de México.
En ese sentido, TNT Sports Argentina publicó: "Muy encaminado lo de Fernando Gago para dirigir a la U. de Chile".
En tanto, otra opción sería la de Esteban Solari, actual entrenador del Pachuca y quien dirigió en 2024 a Everton. Desde Argentina, dieron a conocer que el adiestrador fue contactado por Azul Azul.
Más atrás aparecen candidatos como Gago Eduardo Berizzo, Jorge Fossati, Ariel Holan, Reinaldo Rueda y hasta Ricardo Gareca, quien dirigió a la Roja hasta el año pasado.
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