La U acelera la búsqueda de DT: Gago toma fuerza y Solari aparece en carpeta para asumir en abril

Ya se cumplirá una semana desde que Universidad de Chile oficializó la salida de Francisco Meneghini y el cuadro azul continúa con la búsqueda de nuevo entrenador, pese a que el DT interino, Jhon Valladares, debutó con un triunfo frente a Coquimbo Unido.

Según trascendió, el plazo de la dirigencia del conjunto estudiantil para contar con el nuevo técnico sería para el fin de semana del 3 de abril, cuando se reanude el Campeonato Nacional tras la fecha FIFA de marzo.

De momento, surgieron nuevos nombres, como el de Fernando Gago, ex DT de Boca Juniors y quien tuvo su última experiencia en el Necaxa de México.

En ese sentido, TNT Sports Argentina publicó: "Muy encaminado lo de Fernando Gago para dirigir a la U. de Chile".

En tanto, otra opción sería la de Esteban Solari, actual entrenador del Pachuca y quien dirigió en 2024 a Everton. Desde Argentina, dieron a conocer que el adiestrador fue contactado por Azul Azul.

Más atrás aparecen candidatos como Gago Eduardo Berizzo, Jorge Fossati, Ariel Holan, Reinaldo Rueda y hasta Ricardo Gareca, quien dirigió a la Roja hasta el año pasado.

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