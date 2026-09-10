La tajante condición que puso Fernando Ortiz para renovar con Colo-Colo ante el interés extranjero

La gran campaña de Colo-Colo en el Campeonato Nacional 2026, bajo la conducción de Fernando Ortiz, donde el elenco albo marcha como sólido líder, ha despertado el interés de clubes extranjeros por contar con los servicios del técnico argentino.

Ante este escenario, y considerando que el Cacique disputaría la Copa Libertadores 2027, la dirigencia de Blanco y Negro ya habría iniciado los primeros acercamientos para extender el vínculo del estratega trasandino.

Sin embargo, el técnico tendría una condición clave para continuar al frente del conjunto de Macul durante la próxima temporada.

Según comentaron desde TNT Sports, el "Tano" habría dicho que "quiere que le traigan los jugadores que pida, lo que no ha pasado en estos mercados de pases".

De esta manera, la conformación del plantel para la próxima temporada aparece como uno de los principales puntos a resolver entre Ortiz y la dirigencia de Blanco y Negro.

En ese sentido, si la regencia del elenco albo está dispuesta a cumplir con las exigencias del entrenador, la renovación podría concretarse rápidamente. En cambio, si existen diferencias respecto de los refuerzos y la planificación del plantel, las negociaciones podrían complicarse y poner en duda la continuidad del técnico en Macul.

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