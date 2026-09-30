Aníbal Mosa pone en suspenso la localía en el Monumental para la revancha de Colo-Colo ante Puerto Montt

Con el triunfo por 1-0 en el estadio Chinquihue, Colo-Colo dio el primer golpe en la llave ante Deportes Puerto Montt y quedó con ventaja de cara a la revancha, donde buscará sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Chile. El duelo de vuelta está programado para el martes 6 de octubre.

Sin embargo, existe incertidumbre respecto de dónde el Cacique recibirá al conjunto sureño. Si bien el encuentro aparece programado en el sitio web de la ANFP para las 20:30 horas de ese día en el estadio Monumental, el estado de la cancha del recinto de Macul genera dudas, por lo que la dirigencia de Blanco y Negro ya analiza otras alternativas.

Así lo manifestó el presidente Aníbal Mosa, quien explicó que este miércoles una comisión técnica realizará una evaluación del campo de juego para determinar si el Monumental finalmente podrá albergar el encuentro.

"Mañana (miércoles) hay una comisión técnica nuestra, donde va a estar Jaime Pizarro, el técnico, Daniel Morón, los cancheros y van a tomar una decisión a eso del mediodía. Mañana le vamos a comunicar a los hinchas a dónde lo vamos a jugar", sostuvo el timonel de los albos.

Consultado sobre las opciones del Estadio Nacional y El Teniente de Rancagua, el empresario puertomontino sostuvo: "Hay un par de alternativas. Nosotros tenemos la obligación de tener un par de alternativas, así que mañana le avisamos".

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