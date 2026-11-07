La Serena vence a Palestino y se acerca a inédita clasificación internacional

Deportes La Serena le dio una alegría a las 2.500 personas que llegaron esta tarde al estadio La Portada. Los papayeros vencieron por la cuenta mínima a Palestino y dieron un pase clave en búsqueda de una inédita clasificación a torneos internacionales.

El dueño de casa, ilusionado por la posibilidad de acercarse a puestos de Copa Sudamericana venía de un sufrido empate ante Huachipato, mientras que el cuadro árabe cosechó una derrota frente a Deportes Concepción que lo enredó en su pelea por decir presente en el certamen continental.

La primera mitad del compromiso no tuvo un dominador claro. Y es que si bien fueron los granates quienes trataron de asumir el protagonismo ante su público, la visita no aflojó en la marca y buscó a través de las bandas generar daño en campo contrario pero sin mucha convicción.

Recién después que se cumpliera la media hora de encuentro los locales asumieron un mayor protagonismo de las acciones y comenzaron a llegar con peligro el pórtico defendido por Sebastián Pérez, quien vio con alivio cómo los disparos de Jeisson Vargas (32'), Rafael Delgado (37') y Yahir Salazar (44') se marcharon desviados.

Pero esto no desanimó a los pupilos de Felipe Gutiérrez, quienes mantuvieron el control de la pelota y luego de algunas aproximaciones, Salazar desbordó por izquierda y envió un centro rasante que desvió a medias el guardameta y le dejó el balón servido a Diego Rubio para abrir la cuenta (64').

El entrenador del elenco de colonia , Guillermo Farré, buscó cambiarle la cara a su equipo realizando varios ajustes y aunque en el epílogo exhibió una propuesta más ofensiva, el conjunto serenense no se dejó doblegar en su afán de sostener el resultado.

Sobre el final, el árbitro José Cabero fue llamado a observar un presunto penal en favor de los baisanos. Sin embargo, al cabo de unos segundos el colegiado se percató de un offside previo de parte de los forasteros para tranquilidad de los locales.

Con este resultado, la combinado nortino escaló hasta el séptimo puesto con 37 puntos y se puso a solo una unidad de la escuadra tetracolor, sexta de la tabla, que aumentó a cuatro su racha de partidos sin ganar,

Palestino tratará de dejar atrás este mal momento cuando visite a Unión La Calera desde las 20:30 horas del viernes 20. Deportes La Serena, en tanto, enfrentará a Deportes Limache a contar de las 20:30 del domingo 22.

Deportes La Serena

José Ignacio Tapia; Ian Rasso, Lucas Alarcón (Matías Pérez, 83'), Rafael Delgado, Yahir Salazar (Fernando Dinamarca, 65'); Matías Marín, Sebastián Díaz, Gonzalo Escalante (Milovan Velásquez, 90+3'); Diego Rubio (Ángelo Henríquez, 65'), Felipe Chamorro (Alexander Oroz, 83'), Jeisson Vargas. (DT: Felipe Gutiérrez)

Palestino

Sebastián Pérez; José Bizama, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason León (Martín Araya, 83'); Francisco Montes (Bryan Carrasco, 62'), Dylan Glaby, Nicolás Meza (Marcelo Eggel, 73'); Ian Alegría, Ronnie Fernández (Gonzalo Tapia, 62'), Sebastián Gallegos (Joe Abrigo, 73'). (DT: Guillermo Farré)

Árbitro: José Cabero

Estadio: La Portada, La Serena

PURANOTICIA