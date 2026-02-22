La Serena sigue sin ganar y vuelve a sembrar dudas en La Portada

La Serena sigue sin conocer de alegrías completas en el arranque del campeonato. El equipo granate, que el año pasado luchó por evitar el descenso, aún no registra victorias en cuatro partidos disputados, lo que vuelve a encender las alarmas en La Portada.

Tras salvarse en las últimas fechas del torneo anterior, en el club se prometieron no repetir el sufrimiento. Sin embargo, la esperada redención se ha postergado. Esta vez, bajo la conducción técnica de Felipe Gutiérrez, los resultados todavía no acompañan.

El empate 1-1 frente a Universidad de Concepción, en condición de local, dejó sensaciones encontradas. La Serena tuvo mayor posesión y protagonismo, especialmente en la primera mitad, donde logró abrir la cuenta gracias a un sobrepique de Sebastián Díaz a los 29 minutos.

El tanto parecía encaminar el partido para los papayeros. Además, el portero visitante, Santiago Silva, debió exigirse en varias oportunidades para evitar una diferencia mayor. Todo indicaba que los tres puntos podían quedarse en casa.

Pero la historia cambió antes del descanso. Los penquistas aprovecharon un balón detenido y, tras un tiro libre desde el costado, llegó el autogol de Felipe Chamorro a los 37 minutos, que decretó la igualdad definitiva.

En el complemento, el cuadro serenense volvió a asumir el protagonismo. Sin embargo, se topó con un rival ordenado, que no ocultó su estrategia de resistir y apostar al contragolpe.

El principal déficit volvió a ser la falta de contundencia. La Serena generó, pero no supo concretar, una constante que explica su irregular inicio de temporada.

Así, con apenas empates y sin triunfos, el equipo granate comienza a mirar la tabla con preocupación. Si no mejora su eficacia y resultados, la promesa de dejar atrás las penurias del año pasado podría transformarse nuevamente en una lucha por la permanencia.

