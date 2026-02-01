La Serena recibe a la UC en La Portada para abrir el Campeonato Nacional

A contar de las 18:00 horas, el estadio La Portada se vestirá de gala el encuentro que animará el dueño de casa, Deportes La Serena ante Universidad Católica en el marco de la primera jornada del Campeonato Nacional.

El conjunto precordillerano viene de recibir un baldazo de agua fría el fin de semana pasado, cuando cayó en lanzamientos penales con Coquimbo Unido y perdió la final de la Supercopa, debiendo conformarse con el subcampeonato.

Pese a este trago amargo, el técnico cruzado Daniel Garnero solo tendría dos dudas en el once inicial, debatiéndose entre Tomás Asta-Buruaga y Bernardo Cerezo para el lateral derecho, y entre Clemente Montes y Justo Giani por la banda izquierda del ataque.

Así se conformaría el elenco estudiantil que saldría a la cancha con: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo (o Tomás Asta-Buruaga), Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Cristian Cuevas, Fernando Zampedri y Justo Giani (o Clemente Montes).

En la vereda contraria, el cuadro papayero perdió con Cobresal en la "Tarde Granate", motivo por el cual tratarán de dar vuelta la página en un partido que será especial para su entrenador, Felipe Gutiérrez, ex jugador de la UC.

La posible formación de Deportes La Serena sería: Eryin Sanhueza; Andrés Zanini, Fernando Dinamarca, Joaquín Gutiérrez, Lucas Alarcón, Joaquín Fernández; Sebastián Díaz, Felipe Chamorro, Matías Marín, Jeisson Vargas; y Carlos Vásquez.

