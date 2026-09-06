La Serena logra matar una maldición de 109 días y le gana a Ñublense

La Serena levanta poco a poco la cabeza y comienza a salir de las posiciones de peligro en la tabla de la Liga de Primera.

El equipo que dirige Felipe Gutiérrez suma ahora, tras su victoria por 2-1 a Ñublense, con tranquilizadores 30 puntos lo que lo sitúa en la medianía, sin grandes ambiciones pero tampoco sin tensiones mayores.

La victoria ante los Diablos Rojos marcó para La Serena, el corte de una larga sequía de triunfos en su reducto de La Portada lo que, claramente, no de deja de ser.

El encuentro entre nortinos y sureños, eso sí, fue de focalizados momentos.

Increíblemente, los últimos cinco minutos del primer tiempo fueron mucho mas activos, intensos y atractivos que los 40 minutos anteriores.

En ese corto período, el partido se descongeló con el golazo de Ignacio Tapia para los chillanejos (quien incluso debió sobrepasar la presencia inoportuna del árbitro Héctor Jona antes de despachar un derechazo imparable), el empate local por obra de un atento Felipe Chamorro ante la pobre marca de sus rivales, y un remate de Jeisson Vargas que remeció el palo del arco sureño defendido por Nicola Pérez.

Un sube y baja de sentimientos fueron esos minutos.

Lo curioso es que en el segundo tiempo la película se repitió porque la lucha se centró esencialmente en la posesión de la pelota, sin grandes llegadas al arco contrario de uno y otro equipo.

Ello hasta que nuevamente a final del período, a los 88’ para ser exactos, volvió la emoción con un gol de Matías Pinto quien había ingresado tres minutos antes a la cancha, y que le dio a La Serena un triunfo en su cancha tras 109 días en dique seco.

La Serena (2)

José Tapia; Ian Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado; Matías Pérez (Bruno Gutiérrez, 46’), Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister (Sebastián Díaz, 85’), Fernando Dinamarca (Matías Pinto, 85’); Felipe Chamorro (Joaquín Gutiérrez, 96’); Angelo Henríquez (Diego Rubio, 54’) y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Ñublense (1)

Nicola Pérez; Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Diego Sanhueza, Christian Mancilla, Manuel Rivera (Diego Céspedes, 58’), Jovany Campusano (Vicente Guzmán, 70’); Matías Plaza (Alex Valdés, 70’); Franco Rami (Ignacio Jeraldino, 58’) e Ignacio Tapia (Fernando Ovelar, 65’). DT: Juan José Ribera.

Liga de Primera (Fecha 22).

Estadio: La Portada.

Goles: Ignacio Tapia (Ñ, 40’), Felipe Chamorro (LS, 45’) y Matías Pinto (LS, 88’).

Expulsado: Lucas Alarcón (LS, 95’).

Público: 2.664 personas.

Árbitro: Héctor Jona.

PURANOTICIA