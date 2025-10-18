La Serena dejó escapar el triunfo ante Ñublense y sumó su 12° partido sin ganar

Deportes La Serena sigue hundiéndose en la Liga de Primera. Los pupilos de Mario Sciacqua dejaron escapar el triunfo y terminaron empatando a uno ante Ñublense en el estadio La Portada, sumando su duodécimo encuentro sin festejos en el torneo.

Ambos equipos llegaban a este duelo golpeados, con los papayeros siendo eliminados en semifinales de Copa Chile después de caer por goleada ante Deportes Limache y los diablos rojos inclinándose por la cuenta mínima ante Universidad Católica en el Claro Arena.

Granates y ñublinos trataron de proponer un pleito bastante intenso en el primer tiempo, con claras llegadas de peligro en el tramo inicial del cotejo pero poco a poco los protagonistas fueron perdiendo precisión en los metros finales, alejándose del pórtico rival.

Aunque los dos cuadros trataron de instalarse en campo adversario, el partido había caído en un pozo, donde la falta de claridad en ofensiva fue la regla general y los arqueros prácticamente no estaban siendo requeridos. Situación que dio un vuelco en el comienzo del complemento.

Es que a los dos minutos de haber arrancado el complemento, Jeisson Vargas sorprendió con un tiro de esquina directo al portero Nicola Pérez, quien despejó a medias y le dejó el balón servido a Joaquín Fernández para que el lateral derecho anotara el 1-0 en favor de los dueños de casa.

El marcador obligó al técnico visitante Ronald Fuentes a realizar varias modificaciones en su oncena, las cuales le dieron un nuevo aire al elenco sureño, que encerró en su zona del campo al conjunto serenense y cuando el partido ya expiraba, el árbitro pitó penal por una infracción del defensa local Nicolás Ferreyra y Patricio Rubio sentenció la igualdad (90+2').

Así, el combinado de la Cuarta Región aumentó su sequía de triunfos en el certamen a doce compromisos y se estancó en la 13a ubicación con 21 puntos, solo tres por arriba de la zona de descenso. Los chillanejos, en tanto, se mantuvieron décimos con treinta unidades.

El próximo sábado a las 15 horas, Deportes La Serena recibirá en el norte del país al encumbrado Audax Italiano, mientras que Ñublense visitará a Unión La Calera desde las 18:30 del domingo 26.

Deportes La Serena

Eryin Sanhueza; Joaquín Fernández, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón; Matías Pinto (Jeyson Rojas, 73'), Manuel Rivera (Martín Villarroel, 80'), Juan Fuentes, Fernando Dinamarca; Gonzalo Jara (Sebastián Gallegos, 62'), Esteban Moreira (Emanuel Herrera, 80'), Jeisson Vargas. (DT: Mario Sciacqua)

Ñublense

Nicola Pérez; Bernardo Cerezo (Diego Sanhueza, 62'), Pablo Calderón, Carlos Labrín, Jovany Campusano; Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Federico Mateos; Gabriel Graciani (Bayron Oyarzo, 62'), Patricio Rubio, Lucas Molina (Pedro Sánchez, 62'). (DT: Ronald Fuentes)

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Estadio: La Portada, La Serena

