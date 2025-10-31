La Serena complicó a Iquique: Jeisson Vargas sembró el terror en el norte

No había otra opción para uno y para otro que ganar.

Con 15 puntos Iquique, con 24 La Serena, el enfrentamiento entre ambos era esencial y no cabía más que intentar obtener los tres puntos como si la vida se fuese en ello.

La “final del mundo” entre dos equipos acongojados por posibilidad de caer al Ascenso la comenzó ganando el cuadro granate con una notable intervención de Jeisson Rojas (14’) quien remató al arco de Leandro Requena como los que saben.

Los dueños de casa no reaccionaron. Más bien, trataron de hacerlo, pero sin la suficiente claridad. Loso tres delanteros de Iquique -Álvaro Ramos, Steffan Pino y Edson Puch- estaban bien marcados y al no tener volantes que pudieran conectarse con ellos, impidió que de verdad se lograran construir jugadas de riesgo.

La desazón fue mayor para los locales cuando el propio Jeisson Vargas aumentó el marcador en favor de La Serena (69’) con un perfecto derechazo al ángulo.

De ahí para adelante, Iquique sólo esbozó deseos e ilusiones en medio de la evidente fragilidad de su fútbol.

Ni siquiera el tanto de descuento de Edson Puch (74’) logró reconectar a Iquique que terminó cayendo sólo abrigado con el eterno y desinteresado amor de su hinchada que ya siente que no hay nada más que hacer…

Deportes Iquique (1)

Leandro Requena; Dilan Rojas (Enzo Hoyos, 62’), Luis Casanova, Salvador Sánchez, Misael Dávila (Rubén Farfán, 86’); Diego Orellana, César Fuentes (Marcos Gómez, 46’); Agustín Venezia; Álvaro Ramos, Steffan Pino (Matías Moya, 68’) y Edson Puch. DT: Rodrigo Guerrero.

La Serena (2)

Eryin Sanhueza; Joaquín Fernández, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón; Matías Pinto (Jayson Rojas, 58’), Juan Fuentes (Sebastiám Díaz, 82’), Sebastián Gallegos, Manuel Rivera (Andrés Zanini, 73’), Fernando Dinamarca (Cristian Gutiérrez, 58’); Felipe Gallegos (Jhonatan Kauak, 82’) y Jeisson Vargas. DT: Mario Sciacqua.

Liga de Primera (Fecha 26).

Estadio: Tierra de Campeones.

Goles: Jeisson Vargas (LS, 14’ y 69’) y Edson Puch (IQ, 74’).

Árbitro: Cristian Galaz.

Público: 5.987 personas.

PURANOTICIA