La Selección Chilena debuta en el Mundial Sub 17 enfrentando a Francia en Qatar

El combinado nacional que dirige Sebastián Miranda enfrenta al elenco galo a contar dea las 12:45 horas en Doha, por el Grupo K que completan Canadá y Uganda.
La Selección Chilena debuta en el Mundial Sub 17, que se disputa en Qatar y regresa a una cita planetaria de esta dimensión tras seis años.
El combinado nacional que dirige Sebastián Miranda enfrenta a Francia, a las 12:45 horas en Doha, por el Grupo K que completan Canadá y Uganda.
Para el cotejo ante los galos, el elenco nacional formaría con Vicente Villegas; Martin Jiménez, Matías Orellana, Torres, Alonso Olguín; Sebastián Vargas, Nicolás Pérez, Antonio Riquelme; Zidane Yáñez, Yastin Cuevas e Ian Alegría.
Después de medirse ante los europeos, Chile enfrentará a Uganda este sábado 8 de noviembre, mientras que chocará con Canadá el martes de la próxima semana.
Cabe consignar que este Mundial tiene un formato inédito, debido a que son 48 selecciones que compiten, con 12 grupos de cuatro países, de los que clasifican a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada uno y los ocho mejores terceros.
PURANOTICIA