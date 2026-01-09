La ruta de Garin y Tabilo para llegar al cuadro principal del ATP de Auckland

Los tenistas nacionales Cristian Garin (78° del ranking mundial) y Alejandro Tabilo (81°) conocieron este viernes su camino en la qualy para el ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, última parada antes del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

"Jano" saldrá a escena en el turno inicial de la court tribuna, es decir a las 19 horas de nuestro país, para medirse ante el dueño de casa, Isaac Becroft, a quien ya enfrentó en esta misma instancia en 2024, año en que el chileno se coronó campeón.

En caso de derrotar nuevamente al oceánico, el nacido en Toronto buscará su lugar en el cuadro principal ante el ganador del cruce entre el francés Adrian Mannarino (68°) y el español Pablo Carreño Busta (92°).

Por su parte, "Gago" debutará ante el estadounidense Eliot Spizzirri (89°), duelo pactado para el segundo turno de la cancha 1, por lo que no comenzará antes de las 20:30.

Si logra salir victorioso, el ariqueño desafiará en la última ronda de las clasificatorias al vencedor de la llave entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo (85°) y el japonés Shintaro Mochizuki.

