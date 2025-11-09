La Roja ya tiene horarios para sus partidos en Rusia

En términos formales, la selección nacional ya inició su nuevo proceso tras no clasificar al Mundial 2026.

El equipo nacional es dirigido por ahora por Nicolás Córdova y ya tuvo su primer partido en esta nueva fase -con el asistente Sebastián Miranda en la banca- venciendo a Perú por 2-1 en el estadio Bicentenario de La Florida.

En la fecha FIFA que viene ahora, Chile se trasladará a Rusia para jugar dos amistosos en el marco de un triangular: de nuevo con los peruanos y también con los dueños de casa.

Los dos encuentros se jugarán en la ciudad de Sochi, en el estadio Olímpico. Y ambos partidos ya tienen días y horarios definidos.

El primer duelo será ante el combinado local, el cual está suspendido por FIFA debido a la guerra con Ucrania, y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, a las 14 horas.

Mientras que la nueva versión del Clásico del Pacífico se realizará en la misma ciudad el martes 18, también a las 14 horas.

PURANOTICIA