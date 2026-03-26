La Roja vuelve a la cancha con baja de última hora y once definido para su estreno ante Cabo Verde

La Selección chilena Chile regresa a la acción. La Roja disputará desde las 0:00 horas de este viernes (medianoche del jueves) su primer amistoso del año, cuando enfrente en Nueva Zelanda a Cabo Verde, país que disputará el Mundial 2026.

Para este cotejo, el combinado nacional presenta una baja de última hora, debido a que Fabián Hormazábal fue liberado de la convocatoria.

"El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Fabián Hormazábal ha sido liberado de la convocatoria. El jugador en la evaluación clínica y estudio de imágenes presenta una lesión muscular de isquiotibiales cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA", informó la Selección en un comunicado.

Con ese panorama, el técnico Nicolás Córdova utilizaría la siguiente alienación titular: Lawrence Vigouroux; Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Igor Lichnovsky; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Darío Osorio, Lautaro Millán, Gabriel Suazo; Alexander Aravena y Ben Brereton.

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